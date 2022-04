Gemeinsam mit dem Weincomptoir Rüther und der Buchhandlung Eissing hatte das Gasthaus Tepe zu einer kulinarischen Lesung mit Professor Wilfried Stroh eingeladen, der jeweils zwischen den Gängen aus seinem Buch '"'Latein ist tot, es lebe Latein'"' vortrug. Der emeritierte Professor der Philologie war aus München angereist. In seinem Buch erklärt er, warum das oft als '"'tote Sprache'"' bezeichnete Latein auch heute noch das Nonplusultra für eine umfassende Bildung ist. Stroh berichtet von den Ursprüngen des Lateinischen, seinem Siegeszug im römischen Imperium sowie von der Bedeutung für Wissenschaft und Philosophie. Sogar Worte wie Computer, Datenbank, Internet hätten einen lateinischen Ursprung. '"'Er begeistert einfach durch seine spritzige und unterhaltsame Art zu erzählen'"', meint Katrin Gaus, die am Gymnasium unter anderem Latein unterrichtet.

Stroh eröffnet die Lesung mit einem lateinischen Tischgebet. Mit geschlossenen Augen und in die Luft gereckten Armen steht er auf dem kleinen Podest in der festlich geschmückten Mensa, während die lateinischen Worte nur so aus ihm heraussprudeln. '"'In Kinofilmen wird oft vergessen zu erwähnen, dass die Römer sich sehr um ein Einverständnis mit den Göttern bemüht haben'"', begründet er seine Showeinlage.

Auch über das römische Gastmahl weiß der Wissenschaftler einiges zu berichten. So habe man damals keineswegs ständig '"'Fress- und Sauforgien'"' auf Liegesofas abgehalten, wie es oft in Filmen dargestellt werde, sondern in der Regel ziemlich einfach gegessen. Die Urnahrung der Römer sei beispielsweise die '"'Puls'"' gewesen, eine Art Getreidebrei.

'"'Weil man damals kein Salz kannte, verwendeten die Römer eine Fischpaste, um die Speisen zu würzen'"', erklärt Stroh. Typisch sei auch die großzügige Verwendung von Kräutern. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der römischen Küche sei die Kombination von Süßem und Scharfem. '"'Wie bei meinem Lieblingsgericht, Schweinebraten mit Honig'"', schwärmt Stroh. Von Zeit zu Zeit koche er auch privat gern römisch. '"'Die Schwierigkeit ist, dass bei den Rezepten die Mengenangaben und die Garzeiten fehlen'"', sagt er.

Eine kulinarische Lesung wie in der Papenburger Mensa hat Stroh jedoch noch nie zuvor mitgemacht. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Leistung der Lateinschüler des Gymnasiums, die stilecht verkleidet Speisen und Getränke servieren. Als sehr gelungen bezeichnet auch der Schulleiter des Gymnasiums, Norbert Lamkemeyer, den Abend. '"'Es ist schön, dass die Mensa so kurz nach ihrer Eröffnung als Ort öffentlicher Begegnung und Kommunikation genutzt wird.'"'