Es geht um zwei Abstimmungen des Wallenhorster Rates vom 12. Juli dieses Jahres. Mit der ersten sollte die Hauptsatzung - quasi das Gemeinde-Grundgesetz - geändert werden. Dem muss eine Mehrheit aller Ratsmitglieder, in Wallenhorst also mindestens 18, zustimmen. Da an dem Abend mehrere Ratsmitglieder fehlten, gab es zwar eine Mehrheit der Anwesenden, das waren aber nur 16 Stimmen und damit zwei zu wenig. Danach stand die Abstimmung über den Vorschlag Beldes an, den Gemeindebeamten Rüdiger Mittmann zu seinem Allgemeinen Vertreter zu benennen. Dafür stimmte eine knappe Mehrheit des Rates.

Zur Erläuterung: Wallenhorst hat zwei stellvertretende Bürgermeister aus Reihen des Rates, die Belde bei repräsentativen Aufgaben entlasten. Der allgemeine Vertreter übernimmt die Chefrolle in der Verwaltung, wenn der Bürgermeister im Urlaub weilt oder krank sein sollte.

Zwei Stellungnahmen

Direkt nach der Ratssitzung vom Juli hatte die Kommunalaufsicht Zweifel an der Rechtmäßigkeit angemeldet und den Wallenhorster Bürgermeister zweimal aufgefordert, Stellung zu nehmen. Nun haben die Juristen des Landkreises die Argumente geprüft. Die Einschätzung bleibt unverändert.

Die Kommunalaufsicht droht nun eine sogenannte "Beanstandungsverfügung" an. Das ist laut Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff "das schärfste Schwert der Kommunalaufsicht gegenüber Städten und Gemeinden, das nur ganz selten verhängt wird".