Auf diesem Bauernhof treffen sich junge Leute von 16 bis 27 Jahren ein paar Mal im Monat, um einfach nur Spaß zu haben. Aber auch andere Räumlichkeiten innerhalb der Gemeinde Bissendorf können von der Landjugend „in Beschlag“ genommen werden. So zum Beispiel das Schützenhaus Nemden, wo in den Sommermonaten öfter gegrillt wird.

Ein großes Event steht im August an, wenn das alljährliche Badewannenrennen stattfindet. Die Landjugend Bissendorf übernimmt nicht nur die Organisation, sondern schickt ein eigenes Team ins Rennen. Dabei gibt es immer einiges zu sehen. Denn es gibt keine normalen Badewannen, die auf das Wasser gelassen werden, sondern richtig was für das Auge. Ganze Hawaiiboote oder Traktoren sind nicht unüblich.

Oft gehen sie auf Scheunenpartys anderer Landjugenden, mit denen sie teilweise engen Kontakt haben. „Der Vorteil daran ist auf jeden Fall, dass jeder sicher zur Party kommt und auch wieder zurück. Wir organisieren das so, dass alle die Möglichkeit haben mitzufahren, auch wenn man noch keinen Führerschein hat.“ Fast jeden Sonntag geht es nach Holte zum Bolzplatz. Dort wird dann mit Spaß gekickt und gleichzeitig für ein Fußballturnier geübt, an dem viele Spaßmannschaften aus Bissendorf teilnehmen. „Die Holzhütte, die dort steht, haben wir beispielsweise vor einigen Jahren renoviert, und dieses Jahr bekommt sie wieder einen neuen Anstrich.“

„Aber auch die, die nicht in der LJ sind, können natürlich gerne mal vorbeischauen“, sagt Dependahl. Allerdings müssten diese sich erst über die Website der Landjugend informieren, wann die nächste Aktion „gestartet“ wird, da die Landjugend kein festes Wochenprogramm hat.

Ein weiteres Highlight ist die Orientierungsfahrt: „Es werden Zweierteams gebildet, die in einem Auto zusammen fahren. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Führerschein, da es genug Leute gibt, die einen haben. Dann bekommt jede Gruppe einen Streckenplan, mit dem sie zum Ziel finden müssen“, erklärt Natalia Kupfer. Aber der Streckenplan ist keine gewöhnliche Karte. Sie kann aus Fotos oder aus „Chinazeichen“ bestehen. Zwischendurch gibt es Stationen, an denen Aufgaben erfüllt werden müssen, die es in sich haben. „Es kam auch schon mal vor, dass man einen Schokoweihnachtsmann besorgen musste, und das mitten im Sommer.“