Das Frühstücksteam der Landfrauen (von links): Elke Fischer, Birgit Leyschulte, Heike Düing-Hoge, Muhabet Ergün und Simone Teepe. Unterstützung erhielt die Gruppe vom fleißigen Helfer Pascal Teepe. FOTO: Silke Bork Vermischtes Landfrauen tischen Schülern auf 16.11.2009, 20:00 Uhr

Wenn das Frühstücksteam des Landfrauenverbandes Wes-terkappeln-Wersen in die Grundschule Stadt kommt, haben die Mädchen und Jungen immer einen gesunden Appetit. So auch in der vergangenen Woche. Die Frauen tischten auf – wie immer gesund und schmackhaft.