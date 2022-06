Bei der Beantwortung einer dringlichen Anfrage der Grünen gab Finanzminister Heinrich Aller (SPD) zu erkennen, dass man die Bestechungsvorwürfe von Selenz an die Adresse von Preussag-Chef Michael Frenzel für wenig glaubhaft halte. So habe Selenz diese Behauptungen erst elf Monate nach dem angeblichen Bestechungsversuch verbreitet und keine Anzeige erstattet; außerdem hätten seine damaligen Vorstandskollegen die Behauptung dementiert, dass Frenzel ihnen für die Zustimmung zum Verkauf des damals noch zur Preussag gehörenden Unternehmens ins Ausland bis zu einer Million DM pro Kopf geboten habe.

Auf Distanz ging Aller auch zu der von Selenz verbreiteten Einschätzung, dass 20000 Werkswohnungen widerrechtlich von der Preussag einbehalten und nicht auf die Salzgitter AG zurückübertragen worden seien. ,,Unsere rechtliche Bewertung ist anders", erklärte der Finanzminister. Der Immobilienbesitz habe zur Preussag gehört; das Land hätte ihn daher kaufen und dafür neben den Kosten für das Stahlwerk noch einmal knapp eine Milliarde DM auf den Tisch legen müssen. Dafür sei 1997 aber keine Notwendigkeit gesehen worden.

Die Grünen kreideten der Landesregierung dies als Versäumnis an. Das Land habe Forderungen nach einer Rückholung der Immobilien zum Stahlwerk keine Beachtung geschenkt.

Selenz, der den Streit um die inzwischen ,,milliardenschweren Wohnungen" mittlerweile als eigentlichen Grund für seine spätere Entlassung als Vorstandschef sieht, will am heutigen Freitag in einer Anhörung der Fraktionen von CDU und Grünen seine Vorwürfe präzisieren. Am Donnerstag wurde er von der Staatsanwaltschaft Hannover vernommen, die ein Ermittlungsverfahren gegen Frenzel wegen des Verdachts der Bestechung eingeleitet hat.