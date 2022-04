Bei der Präsentation des dezentralen Expo-Projekts Transrapid auf der Weltausstellung in Hannover würdigte Fischer am Mittwoch einen entsprechenden Vorstoß von Oberkreisdirektor Hermann Bröring als ,,gute Idee". Bröring hatte dafür plädiert, angesichts der langen Wartezeit auf eine neue Anwendungsstrecke (evtl. Hamburg - Amsterdam) die Versuchsanlage im Emsland so auszubauen, dass hier die Magnetschwebebahn unter Betriebsbedingungen potenziellen Investoren demonstriert werden könne.