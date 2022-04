Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Lakonisch 18.06.2008, 22:00 Uhr

M anchmal darf es eben auch ein bisschen schräg sein – und das Leben des hier von Matt Dillon brillant gespielten Schriftstellers Henry Chinaski war genau das. Kein Wunder, gab der Holly wood-Beau doch das Alter Ego von Charles Bukowski, jenes Schriftstellers also, der nicht nur die Vorlagen zu diesem Film schuf, sondern als einer der größten Säufer in die Weltliteratur eingegangen ist. Und gesoffen wurde auch viel in diesem Film: An der Schreibmaschine, im Bett neben der großen Liebe (herrlich stoisch: Lili Taylor), bei den vielen Gelegenheitsjobs.