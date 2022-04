„Wenn die Stadt Osnabrück als Expo-Stützpunkt von der Weltausstellung und von verlängerten Ladenöffnungszeiten profitiert, warum sollen nicht auch wir als Heilbad die Geschäfte abends länger öffnen können?“ fragte Patterson an. Er schlug daher vor, dass sich auch Bad Rothenfelde den bis Ende Oktober in Osnabrück geltenden verlängerten Öffnungszeiten anschließen sollte.

Gemeindedirektor Klaus Rehkämper wertete den Vorstoß als sinnvoll. Problematisch sei aber, dass die verlängerten Öffnungszeiten lediglich auf die Expo-Stützpunkte beschränkt seien: „Und dazu gehört Bad Rothenfelde nun einmal nicht“, sagte Rehkämper. Auf der anderen Seite könne es sehr wohl erfolgversprechend sein, wenn sich die Gemeinde offiziell dafür einsetze.„Ich persönlich halte nichts vom Ladenschlussgesetz“, bekannte der Gemeindedirektor. Die Diskussion könne aber nicht auf Gemeindeebene geführt werden, sondern sei Sache des Landes und des Bundes. Gleichwohl soll nun versucht werden, sich mit anderen Heilbädern der Region zusammenzuschließen, um gemeinsam verlängerte Öffnungszeiten während der Weltausstellung zu ereichen.Ausgangspunkt der Diskussion war ursprünglich die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags während des „Quellenfestes“ im September. Der Gewerbeverein „Wir für Bad Rothenfelde“ hatte gewünscht, die Geschäfte während des „Quellenfestes“ am 24. September offenzuhalten. Dafür soll der verkaufsoffene Sonntag zum Heimatfest im August gestrichen werden. Die Schießsportgemeinschaft als Ausrichter des Heimatfestes hat gegen die Streichung des verkaufsoffenen Sonntags am dritten August-Wochenende keine Bedenken. Das Heimatfest sei schließlich ein Fest, das sich vornehmlich auf dem Gelände am Salinensportpark abspiele. Deshalb entsprach der Verein dem Wunsch der Geschäftsleute, lieber am letzten Sonntag im September die Läden zu öffnen.

An den übrigen drei vom Gesetzgeber erlaubten verkaufsoffenen Sonntagen soll nicht gerüttelt werden. So dürfen die Geschäfte am Sonntag nach Fronleichnam („Salzfest“) sowie an den beiden Pfingst-Feiertagen („Pfingstlaube“) jeweils in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr geöffnet sein. Der entsprechenden Vorlage stimmte der Rat bei einer Gegenstimme zu.