Deutschland: Die Titelmission beginnt und Joachim Löw hat alle Mann an Bord. Auch Bastian Schweinsteiger ist rechtzeitig fit und kann neben Sami Khedira auf der Sechser-Position spielen. Der Bundestrainer vertraut auf Bayern-Power, trotz drei Münchner Vizetiteln. Spieler von Meister Borussia Dortmund fehlen hingegen wohl in der Startelf, da auch England-Legionär Per Mertesacker nach wieder einsatzbereit ist und in der Innenverteidigung ran kann.