Die Bürgerinitiative '"'Verkehrssituation am Boerskamp'"' hatte die betroffenen Anlieger zu einer Interessenbekundung aufgerufen. Ullrich Hörnschemeyer und Ewald Brockmeyer als Sprecher der Initiative erläuterten die Vorgeschichte. Der Boerskamp sei als beschauliche Siedlungsstraße in den 1950er Jahren angelegt worden. Er endete an der Nassen Heide. Damals führte die alte Bundesstraße 68 durch die Siedlungskerne von Wallenhorst und Lechtingen und sorgte so für die direkte Verbindung zwischen den damals noch selbstständigen Gemeinden.