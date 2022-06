"Durch den Umbau können wir künftig Versorung und Service ohne lange Wege für die Patienten gewährleisten", so Verwaltungsdirektor Ralf Brinkmann. Und auch das Leistungsspektrum werde erweitert: "Wir werden hier auch ambulant operieren", erläutert Brinkmann. Ab Mitte Mai wird in den neuen Räumlichkeiten gearbeitet. Doch vorher haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Am Sonntag, 13. Mai, stellt das Albertinenkrankenhaus bei einem Tag der Offenen Tür mit buntem Rahmenprogramm die neuen Räumlichkeiten vor.

Mit dem letzten Handgriff an der neuen Notfall-Aufnahme sind die Handwerker noch lange nicht mit ihrer Arbeit fertig: Dann geht es in Bauphase zwei an die Neueinrichtung der OP-Sterilisation. Und schließlich sollen bis Anfang des kommenden Jahres die Operationsräume saniert und eine neue Patientenschleuse eingerichtet werden.

Heftig gerissen, gebohrt und gehämmert wird zur Zeit allerdings schon in einen anderen Bereich des Krankenhauses: Hier entstehen zehn neue Kurzzeit-Pflegeplätze. "Die Nachfrage nach den bestehenden neun Plätzen ist riesig", berichtet der Leiter der Kurzzeitpflege, Willi von Dreele. Seit zwei Jahren gibt es das Angebot am Albertinenkrankenhaus in Dissen. Doch von Krankenhaus-Atmosphäre keine Spur: Die bestehenden Räumlichkeiten gleichen eher einem Hotel, freundliche Vorhänge, warme Farben und geschmackvolle Dekoration schaffen Wohnlichkeit. Kein Wunder also, dass sich die Patienten hier wohl fühlen und das Angebot immer voll ausgelastet ist.

Mit der Einrichtung von zehn neuen Plätzen wächst auch der Personalbedarf: "Wir verdoppeln die Kopfzahl auf rund 17 Personen", erklärt von Dreele. Einige der neuen Mitarbeiter seien bereits eingestellt worden, um eingearbeitet zu werden: Denn ab dem 2. Juli sind auch die neuen Plätze schon komplett belegt.