"Vor allem für Mittelständler sind die Auswirkungen schlimm", sagt Ute Wendel vom Bundesverband Mittelständischer Reiseunternehmen (ASR). Dessen Mitgliedsfirmen wollen nun ihr Währungsrisiko mit ihren Kunden teilen – und verweisen dabei auf die Praxis in anderen Ländern der Europäischen Union (EU). In Frankreich oder Italien etwa werde lediglich der Mindeststandard der EU-Pauschalreise-Richtlinie angewendet. Reiseveranstaltern sei es dort bei Kursverfall erlaubt, Preise bis drei Wochen vor Abreise um zehn Prozent und mehr anzuheben. Nur in Deutschland werde "wieder einmal alles auf die Spitze getrieben".

Der ASR drängt nun darauf, dass der vom Gesetzgeber garantierte viermonatige Preisschutz fällt. Auch wollen die Unternehmen nachträglich bis zu zehn Prozent an der Preisschraube drehen – jetzt sind bei Nachweis des Währungsverlustes bis drei Wochen vor Abreise maximal fünf Prozent unter Einhaltung der Vier-Monats-Frist möglich. Offenbar droht vielen kleineren Ferienfirmen, die keine Termingelder orderten, sogar das Aus. Doch davon hätten Verbraucher nichts, warnt Wendel. Konsumenten seien hernach auf Großveran-stalter angewiesen, "die dann alleine die Preise bestimmen".