Nach der Vorstandssitzung in der vergangenen Woche erklärte Vorsitzender Klaus-Dieter Weitzel, dass der Vorstand einen Beschluss über das weitere Vorgehen vertagt habe. Zunächst wolle man den Ärger über die misslungene Standortsuche sacken lassen. Im Rückblick auf die Versammlung berichtete Weitzel, dass die Meinungen des Vorstandes über die weitere Verwendung des Skulpturenpaares recht unterschiedlich gewesen seien. Sie reichten von der Aufstellung auf einem Privatgrundstück bis hin zu einer Ausleihe an eine Nachbargemeinde. Letztlich kam der KuK-Vorstand überein, nicht '"'ad hoc'"' eine Entscheidung zu fällen, sondern das Thema im Kreise der Mitglieder nach der Sommerpause mit Abstand und möglichst emotionslos erneut zu beraten, resümierte Weitzel.

Unterdessen hat Ex-Bürgermeister Hartmut Nümann in seiner Eigenschaft als Beiratsmitglied des KuK deutliche Kritik am Verhalten der Ratsmehrheit geübt: '"'Kunst ist zwar eine Frage des Geschmacks, aber in der Frage der Standortsuche hätte die Ratsmehrheit toleranter sein müssen, zumal es sich um ein Geschenk des Vereins handelt.'"' Er selbst hätte das Figurenpaar gern auf dem Karlsplatz gesehen. Mit dem Standort im ehemaligen Pastorengarten hätte sich die Stadt nach seinen Worten lächerlich gemacht: '"'Dann hätte man lieber gleich sagen sollen, uns gefallen die Skulpturen nicht, als sie auf die grüne Wiese zu verbannen.'"'