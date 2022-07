Einzigartige Kunstprojekte in und mit der Natur haben die Teilnehmer des Leistungskurses in den vergangenen Wochen zusammen mit ihrer Lehrerin Martina Niebrügge sowie Christine Hoffmann und Holger Schwetter von der Skulpturenlandschaft Osnabrück entwickelt, gesponsert von der Deutschen Bundesumweltstiftung.

Ausgangspunkt für die eigenen Projekte war eine ausgedehnte Exkursion durch die Skulpturenlandschaft Osnabrück im Heger Holz, bei der die Schüler zahlreiche Landartprojekte von professionellen Künstlern erforschten. Basierend auf diesen Eindrücken, entwickelten die Jugendlichen sieben eigene Projekte, die ihren eigenen Standpunkt zum Thema Mensch und Natur lebendig werden lassen.

Ob Vergänglichkeit, die industrielle Nutzung der Natur oder Umweltverschmutzung – immer wieder gab es Schnittpunkte und Reibungspunkte mit der aktuellen Lebenswirklichkeit. So finden sich auch alle Problembereiche in den Projekten wieder. Die Jugendlichen reagierten in besonderer Weise auf die verschiedenen Orte. Sie fertigten Skizzen, Fotos und Modelle an, verfassten Konzepte, wählten ihre Materialien aus und verwirklichten schließlich ihre Ideen, wie Martina Niebrügge darlegt. Mit welchem Engagement die Jugendlichen ihre Projekte realisierten, zeigte sich auch gestern bei der Präsentation der künstlerischen Werke.

Sieben Projekte haben die Jugendlichen realisiert. Zwei davon sind am Charlottensee in Bad Iburg zu sehen. Auf dem Weg von der Innenstadt zum See werden die Naturprodukte Wind, Sonne, Regen, frische Luft und Baum hervorgehoben und durch große Etiketten mit Preisangabe wie im Supermarkt feilgeboten. Zum Abschluss gibt es dann die heile Natur. Doch die ist unbezahlbar. In einem weiteren Projekt auf der Wiese am See symbolisiert eine Muschel aus Weidenzweigen die Menschwerdung, wobei der Schatz des Lebens, die Perle, bereits außerhalb liegt.

Weitere Projekte: Der Tatort Baum ist im Wiesental in Hagen zu sehen. Im GMHütter Casinopark symbolisieren große, von innen bemalte Dosen, dass die Natur käuflich ist, indem zum Beispiel der Wald für die Bedürfnisse des Menschen vernichtet wird. Den Abfall der Zivilisation zeigt ein Schrottbaum in Kloster Oesede und dass die Natur den Weg zur Zivilisation nimmt, sollen drei Riesenfußstapfen, die mit Bauschutt aufgefüllt sind, in Dröper verdeutlichen. Am Panoramabad in GMHütte ist ein Würfel aufgestellt, der mit bunten Plastiktüten verkleidet ist und mit seiner strengen Geometrie im Gegensatz zur Natur steht und die Architektur der Stadt symbolisiert. Aber so wie die Natur sind auch alle Kunstprojekte der Schüler vergänglich, bis auf den Schrottbaum, der später in der Schule aufgestellt werden soll.

Die Dokumentation der Schülerprojekte soll am 5. Juli um 17 Uhr bei einem Sommerfest des Skulpturenlandschaft am Hof Münsterjohann, Am Heger Holz 247, in Osnabrück eröffnet werden.