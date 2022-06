Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Kunstprojekt in der Grundschule 16.12.2004, 23:00 Uhr

"Öfter mal was Neues", dachte sich die Lehrerin Elke Krause bei einem Besuch im Atelier Beate Kliches in Menslage. Sie lud die Künstlerin zu einer Aktion mit den Kindern in die Grundschule Kettenkamp ein. Frau Kliche war gerne dazu bereit und wurde gebeten, eine entsprechende Aktion zu entwickeln.