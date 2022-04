„Die Ausstellung steht unter keinem bestimmten Thema, vielmehr haben wir die Vielfältigkeit durch die verschiedenen Künstler in den Vordergrund gerückt“, erklärte die Künstlerin Ingberta Wirth. Trotzdem wiesen viele der Werke passend zum Ort der Ausstellung Blumenmotive auf. So konnten die Besucher auch zahlreiche Fotografien mit floralem Thema bewundern. Wirth selbst präsentierte in der Diele des historischen Bauernhauses neben Werken in Pastellkreide auch besonderen Schmuck, wie etwa die Halskette aus Türkisen oder Accessoires mit Tigeraugen und Amethysten.