Vermischtes Kunst und Design studieren Von PM. | 04.04.2011, 17:20 Uhr

Interessenten für ein Kunst- oder Designstudium haben am Freitag, 8. April, zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, den Tag der offenen Tür der ArtEZ Academy of Art & Design im grenznahen Enschede zu besuchen. In der Region ist die niederländische Kunsthochschule auch unter ihrem alten Namen AKI bekannt.