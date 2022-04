„Kunst und Polizei passen sehrwohl zusammen. Ein scheinbarer Gegensatz zwischen oft extremrealistischem Berufsalltag und Kreativität bei der künstlerischen Gestaltung ergibt ein sehr förderndes Spannungsfeld. Dies wollen alle Mitwirkende der privaten Initiative in verschiedenster Weise deutlich machen,“ erklärte de Groot‘s Kollege Achim Klaffehn aus Helmstedt.Bis Mai 1994 arbeiteten die kreativen Kollegen intensiv an einer geeigneten Plattform, um auch letzte Skeptiker zu überzeugen. Dann die Premiere der Wanderausstellung im Osnabrücker Theaterfoyer, zu der ein aufwändiger Katalog erschien: Über 300 Gäste kamen zur Eröffnung und sahen gut 60 Ölbilder, Collagen, Aquarelle, Mischtechniken, Skulpturen und Abstraktionen zum Thema Theater.

Mit dem damaligen niedersächsischen Innenminister Gerhard Glogowski, der sich hinter die Aktion stellte und Schirmherr in Niedersachsen wurde, bekamen die künstlerisch tätigen Kollegen prominente Unterstützung. Über 1000 Besucher wurden während der vierwöchigen Präsentation gezählt: „Eine gelungene Starthilfe,“ meinte Jochen de Groot. Glogowskis Nachfolger Heiner Bartling eröffnete vor drei Jahren die Ausstellung in Bückeburg. Bis heute stellten die Polizisten ihre vielfältigen Werke bei insgesamt 25 Ausstellungen - hauptsächlich in Niedersachen - vor.Als besondere Herausforderung bewertet de Groot im Rückblick die achtwöchige Präsentation während der „Expo am Meer“ in Wilhelmshaven sowie die fünfwöchige Ausstellung im Hannoveraner Innenministerin: „Hausherr Heiner Bartling hat sich viel Zeit für Künstler und Kunstwerke genommen,“ freut sich der Beamte aus Bad Laer.

Anerkennung gab es auch vom stellvertretenden tschechischen Innenminister, der sich darüber freute, dass die Gruppe für ihre erste ausländische Präsentation gerade das Museum der Polizei in Prag ausgewählt hatte.Im Jubiläumsjahr fand die Ausstellung „Kunst in der Polizei“ bereits in Althaldensleben in Sachsen-Anhalt viel Beachtung. Weitere Präsentationen soll es unter anderem bei der Bezirksregierung in Lüneburg sowie in Goslar geben. Über weitere Mitstreiter würden sich die Polizisten freuen. Wer einsteigen möchte, wende sich an Jochen de Groot, Telefon 05424/7247 oder jo.degroot@t-online.de.