Doch es besteht nicht nur Interesse an Wohnungen. "Viele möchten um ihr Häuschen herumgehen können", umschreibt MHS-Architekt Frank Höving den Wunsch nach frei stehenden Einfamilienhäusern. Eine Änderung der Planungen für den westlichen Wohnhof sei daher "ein Denkmodell", so MHS-Geschäftsführer Stefan Berner.

Doch da Bauflächen in Osnabrück knapp sind, will der Stadtbaurat diese wenig Platz sparende Siedlungsform nach Möglichkeit verhindern. "Die Konsequenz wäre eine geplante Zersiedelung", warnte Ellinghaus. Er favorisiere für die Innenstadt auch weiterhin den Planungsgrundsatz der so genannten "verdichteten Wohnbebauung" - also entweder Reihen- oder Mehrfamilienhäuser. "Diese Fachmeinung mache ich auch sehr deutlich", betonte er.

Dem entgegen signalisierte die Mehrheitsgruppe gestern Entgegenkommen zu den MHS-Überlegungen. "Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass das Grundstück mit der bisherigen Planvorgabe nicht zufrieden stellend zu vermarkten ist, muss eine erneute Änderung des Bebauungsplans in Betracht gezogen werden", betonte das Westerberger Ratsmitglied Katharina Schlattner (CDU). Angesichts der starken Belastung des Stadtteils mit Durchgangsverkehr seien die Christdemokraten ohnehin für möglichst wenig neue Wohneinheiten gewesen. Schlattner: "Wir stehen da auch bei den Bewohnern der umliegenden Straßen im Wort."

Bei dem sich anbahnenden Streit sieht sich der Investor zwischen allen Stühlen. Stefan Berner kündigte an, spätestens Mitte des Jahres in "intensive Gespräche mit Politik und Verwaltung" einzutreten, um die Zukunft des Wohnparks an der Sophie-Charlotte-Straße endgültig zu klären.