Der Großteil wirft den Autoren Armin Klein, Pius Knüsel, Stephan Opitz und Dieter Haselbach Populismus und Werbung in eigener Sache vor, wie eine dpa-Umfrage ergab. Nur wenige sehen in den provokanten Thesen den Impuls, neu über das Subventionssystem nachzudenken.

MUSEEN:

Schon beim Gedanken an Einschnitte bangen viele Museumsleiter um die Existenz ihrer Häuser und ihren Bildungsauftrag für kommende Generationen. Radikale Subventionskürzungen würden «die totale Vernichtung dieser Kulturlandschaft zur Folge haben, die das Gedächtnis der Hansestadt bewahrt», sagte Vorstand Helmut Sander von der Stiftung Historische Museen in Hamburg der dpa. Das sieht auch der Leiter der Museen der Stadt Nürnberg, Matthias Henkel, so: Eine Halbierung der Kultureinrichtungen würde zu einer «Erosion des kulturellen Gedächtnisses einer Nation» führen. Der Direktor des Bochumer Kunstmuseums Günter Golinski meinte: «Das passt voll in die populistische Diskussion, in der ewig gestrige Argumente aufbereitet werden.»

THEATER:

Der Generalintendant des Theaters Krefeld-Mönchengladbach, Michael Grosse, lehnt den Vorschlag radikal ab: «Das ist völliger Schwachsinn.» Die Autoren würden auf populistische Weise ein Marktdenken etablieren wollen - ohne den Bildungsaspekt der Kultur zu berücksichtigen.

Auch vom Konstanzer Theaterintendanten Christoph Nix hagelt es Kritik: «Die Autoren von "Kulturinfarkt" haben jahrelang wie die Maden im Speck als selbsternannte Kulturmanager von den Einrichtungen gelebt, die sie jetzt abschaffen wollen.» Erfurts Theaterintendant Guy Montavon hält ebenfalls wenig von der Idee: «Solch eine Einspardebatte ist gefährlich und weckt Begehrlichkeiten beispielsweise bei den Kommunen.» Den Autoren hält Weimars Kunstfest-Chefin Nike Wagner entgegen: «Kultur ist sinn- und identitätsstiftend; Kultur verbindet und lässt die Seele fliegen.»