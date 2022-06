In der jüngsten Mitgliederversammlung gab es eine Zäsur in der Vereinsführung, denn sowohl Franz Lühle als Vorsitzender als auch Alwine Schulte im Walde als Stellvertreterin verzichteten auf eine erneute Kandidatur. Beide wurden einstimmig zu Ehrenvorsitzenden „befördert“. Ebenso schied Kassenwartin Maria Sandmann aus dem Vorstand aus.

Dank galt den vielen Akteuren und ebenso der Gemeinde Emsbüren. Ohne die finanzielle und ideelle Unterstützung wäre ein so vielseitiges Programm für die Bürger nicht möglich gewesen, stellte Lühle fest. Besonders freue er sich, dass Edith Uhlenberg sich bereiterklärt habe, „meinen Posten zu übernehmen“. „Edith kennt das Geschäft aus langjähriger Mitarbeit im Vorstand.“

Im vergangenen Jahr habe der Kulturkreis das 25-jährige Bestehen gefeiert. In diesen 25 Jahren seien rund 700 Veranstaltungen mit über 50000 Besuchern durchgeführt worden. „Kulturarbeit hat in Emsbüren einen hohen Stellenwert“, zog der Vorsitzende eine insgesamt sehr positive Bilanz nach 26 Jahren.

In seinem letzten Jahresbericht ließ Vorsitzender Lühle die Aktivitäten des Kulturkreises Revue passieren. Man habe sich bei der Gründung vor 26 Jahren die Förderung, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf die Fahne geschrieben. „Damit wollten wir den Mitbürgern und natürlich auch uns das Leben ein wenig verschönern“, unterstrich Lühle.

„Die Gemeinde Emsbüren ist sehr stolz auf diese kulturelle Arbeit, die in erster Linie ehrenamtlich geleistet wird“, stellte der Bürgermeister fest. In vielen Kommunen müssten große Beträge in den Haushalten für Kulturarbeit ausgewiesen werden.

Nach der Neuwahl gehören dem Vorstand an: Edith Uhlenberg (Vorsitzende), Johanna Sievering (Stellvertreterin), Manfred Hachmer (Kassenwart), Theresia Lühle (Schriftführerin) sowie als Beisitzer Ursula Paus, Franz Lühle, Irene Heck-Hachmer, Maria Hülsing und Anne Lütjohann.