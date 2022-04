Der Verein zur Förderung der Beziehung zwischen Ost und West machte es möglich, dass die eindrucksvollen und farbenfrohen Kunstwerke bis zum 8. April im Foyer des Rathauses Salzbergen zu bewundern und zu erwerben sind. Eröffnet wurde die Ausstellung am Samstag.

Die Kultur eines fremden Landes entdecken und verstehen lernen, das wird nicht nur durch eine Reise möglich. Auch die Kunst des jeweiligen Landes bietet einen Einblick in das Wesen und die Gedanken ihrer Bewohner. Dies betonte Jürgen Wienand, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Beziehungen zwischen Ost und West, der herzliche Grußworte der bulgarischen Künstler sowie der Botschafterin der Republik Bulgarien übermittelte. Die Künstler Plamen Legkostup und Iliya Zlatev Bankov konnten leider nicht persönlich vor Ort sein, waren aber bereits im Januar in Deutschland und auch in Salzbergen.

Die Vorstellung der Bilder, die unter den geladenen Gästen viel Anklang fanden, übernahm Sabine Busch-Murray, die gleich zu Anfang betonte, dass kein verschnörkeltes Wortgebilde den Werken gerecht werden könne. Diese Bilder gelangen durch das Auge und die Sinne ins Herz des Betrachters und erfassen die Erinnerung an eine Welt, nämlich Bulgarien und seine Menschen.

Plamen Legkostup ist Dekan der pädagogischen Fakultät an der Universität von Veliko Tirnovo. Seine farbenkräftigen Bilder spiegeln naiven Naturalismus wider. Iliya Zlatev Bankov stammt ebenfalls aus Veliko Tirnovo und ist Lehrer für Kunstgestaltung mit Metall. Seine Bilder könnte man als surrealistisch vergeistigend bezeichnen.

Bürgermeister Andreas Kaiser zeigte sich erfreut, dass der Verein unter dem Vorsitz von Jürgen Wienand bereits zum zweiten Mal osteuropäische Künstler nach Salzbergen geholt und aus dem Rathaus eine Galerie gemacht habe. Schon im November habe die Ausstellung der namhaften polnischen Nachwuchskünstlerin Karolina Jakubowska aus Krakau regen Anklang gefunden. Weitere Ausstellungen mit einem rumänischen Künstler und Künstlern aus der wahrscheinlich baldigen Partnerstadt Salzbergens, dem oberschlesischen Krzanowice, seien bereits geplant.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen: mo. bis fr. 8.30 bis 12 Uhr, dienstags auch 14 bis 16 und donnerstags auch 14 bis 18 Uhr, sa. 9 bis 11 Uhr.