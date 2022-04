Auch für die Partygänger ist gesorgt. Mit der '"'Berentzen-After-Work-Party'"' am 13. Dezember dürfte die '"'gute Stube'"' der Stadt wieder zum absoluten Anziehungspunkt werden, ist Ansgar Limbeck, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins WiM zuversichtlich. Die Meppener '"'Kult-Party'"' steigt ab 18 Uhr.

Bis einen Tag vor Heiligabend werden die Besucher des Meppener Weihnachtsmarktes nicht nur mit dem Duft von gebrannten Mandeln und anderen Köstlichkeiten auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Die Meppener Innenstadt putzt sich in diesem Jahr mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung besonders fein heraus (wir berichteten). '"'Im Glanz dieses Lichterscheins lohnt sich ein Besuch des Weihnachtsmarktes ganz besonders,'"' freut sich Limbeck, dass der Weihnachtsmarkt sich in diesem Jahr besonderes festlich präsentiert. Auch beim Programm des Weihnachtsmarktes sei für Groß und Klein etwas dabei.

Die Eiskunstläufer des ERB Bremen z.B. werden am 15. Dezember um 18 Uhr ihr Können auf den schmalen Kufen unter Beweis stellen. Am Ende des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember heißt es wieder Bühne frei für '"'Dinner for one'"'. Die Lachmuskeln sollen strapaziert werden, wenn live auf dem Eis das bekannte '"'Cherio Miss Sophie'"' erklingt. Die Eisbahn verwandelt sich an diesem Abend in ein Fackelmeer, so dass eine ganz besondere Stimmung aufkommen dürfte. Mit dabei ist auch die A-cappella-Gruppe '"'Molto Vocale'"' mit internationalen Weihnachtstiteln.

Darüber hinaus stimmen zahlreiche Weihnachtskonzerte auf dem Weihnachtsmarkt auf das kommende Fest ein und machen den Bummel durch die Budenstadt auf dem Marktplatz erst komplett.

Nicht fehlen darf einmal mehr die '"'Goldene 7'"' als traditionelle Weihnachtsverlosung. Und Bürgermeister Jan Erik Bohling wird am 9. Dezember den 40-Meter-Riesenstollen anschneiden. Da der Erlös wie immer für einen guten Zweck bestimmt ist, dürfte der Stollen wie in den vergangenen Jahren wieder reißenden Absatz finden.