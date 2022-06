Deutschen Tierschützern und Agrarministerin Renate Künast (Grüne) reicht das nicht aus. Sie verweisen auf Untersuchungen, nach denen es Hühnern in diesen Anlagen kaum besser ergehe als in Käfigen alten Typs. "Käfig bleibt Käfig", sagt Künast und verweist zum Beispiel auf die fehlende Möglichkeit zum Flattern. Die Ministerin verfolgte ohnehin erfolgreich einen deutschen Sonderweg und setzte 2002 mit Unterstützung aller Bundesländer durch, das in Deutschland schon ab 2007 Käfige verboten werden. Möglich wurde dies, weil die EU zwar Mindeststandards festgelegt hat, diese aber von einzelnen Staaten noch verschärft werden können.

Die deutschen Eierproduzenten, die vor allem in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg, Osnabrück und Emsland zu finden sind, und zum größten Teil nicht aus Bauern, sondern aus kapitalkräftigen Unternehmen bestehen, wehren sich heftig. Sie befürchten, nicht mehr konkurrenzfähig zu sein und ihre Farmen dicht machen zu müssen. Ihr Argument: Der Verbraucher kaufe stets das billigste Ei. Und das komme nun mal aus dem Käfig. "Wenn nur in Deutschland keine Käfige mehr erlaubt seien, träten billigere Konkurrenten in Polen oder Russland auf den Plan oder deutsche Firmen wanderten selbst dorthin ab. Welche Tierschutzstandards dort gälten, stehe in den Sternen.

Um das zu verhindern, fordern die Hühnerhalter deshalb ihrerseits einen deutschen Sonderweg. In einem Hühnerstall nahe Ankum im Osnabrücker Land ist er zu besichtigen. 8600 Versuchshühner leben hier in unterschiedlichen Anlagen, die zwar alle dem bekannten Käfigmodell äh-neln. Aber der Unterschied liegt im Detail. In diesen "ausgestalteten Käfigen" gackern 60 Hennen in einem Abteil mit Sitzstangen, abgetrennte Bereichen zum EIerlegen und Gelegenheiten zum Scharren und Sandbaden. "Weil sich alle Hühner kennen, könnten eine stabile Hackordnung und gesunde Bestände gebildet werden", sagt der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsches Ei, Bernd Dieckmann. Jedem Huhn stünden wiederum 750 cm2 zur Verfügung, allerdings gebe es den so genannten Omnibuseffekt. "Das ist wie im Bus. Auf jedem Platz sitzt ein Individuum, aber es bleibt Raum zum Herumlaufen."

Dass die Hühnerhaltung in Kleingruppen artgerecht sein kann, bestreitet Renate Künast nicht. Ihr Ministerium hat eine eigene Voliere entwickelt, die sich aber vor allem in einem wesentlichen Punkt von der der Hühnerindustrie unterscheidet: Sie ist nicht wie die Anlage in Ankum nur rund 60 Zentimeter pro Einheit hoch, sondern für das Aufflattern der Hühner gut einen Meter. Diese "Geistervoliere" aber bedeute das wirtschaftliche Aus, sagt Dieckmann. Denn in bestehende Ställe könnten nur zwei statt bisher vier Etagen übereinander eingebaut werden. "Das rechnet sich nicht mehr. Das Aus käme durch die Hintertür."

Zur Sache: Der Streit um die artgerechte HaltungDer Bundesrat entscheidet an diesem Freitag über die Umsetzung der EU-Verordnung zur artgerechten Haltung von Schweinen. Einige unionsregierte Länder, darunter Niedersachsen, wollen der Verordnung aber nur zustimmen, wenn Agrarministerin Künast das ab 2007 geltende Verbot der Käfighaltung für Hühner lockert. Die Ministerin steht unter Druck. Denn die Schweinehaltungsverordnung muss bis Ende des Jahres in EU-Recht umgesetzt werden, wenn Konventionalstrafen von angeblich bis zu 700000 Euro täglich vermieden werden sollen.