Mit der Spende wird nach Angaben von Lehrerin Sabine Peters die Arbeit der Diakonie-Katastrophenhilfe in Haiti unterstützt, die insbesondere das Schicksal unzähliger verwaister und verletzter Kinder im Blick habe. „Die Schüler wollen dazu beitragen, dass den Kindern in der Hauptstadt Port-au-Prince geholfen wird“, sagt Peters. Dort benötige ein Kinderkrankenhaus auch mehr als 100 Tage nach dem verheerenden Beben mit mehr als 220000 Toten unverändert dringende Unterstützung; beispielsweise in Form von Medikamenten, Großraumzelten für die Unterbringung von Patienten sowie für die Ärzteteams, damit diese weiter operieren können. Dabei geht es auch um die Amputation verletzter Gliedmaßen.

Motiviert von den zwölf Mädchen und Jungen des Religionskurses, darunter sowohl Real- als auch Hauptschüler, beteiligten sich Schüler aller Klassen an der Aktion. Beworben wurde sie mit Plakaten, die mit Unterstützung der Klasse 9aR in der Schule aufgehängt worden waren.

Den Schülern des Religionskurses sei schnell klar gewesen, für die Opfer in Haiti Geld sammeln zu wollen, so Sabine Peters. Ausgangspunkt sei ein Unterrichtsthema zur Bedeutung der „Gottebenbildlichkeit des Menschen“ gewesen. Dazu arbeiteten die Schüler unter anderem an einer Bildbetrachtung zu Michelangelos „Die Beseelung des Menschen“. Die Schüler kamen zu dem Schluss, „dass die Bestimmung des Menschen darin besteht, Gott zu repräsentieren, ihn in seiner Schöpfung zu vertreten“ sowie Solidarität, Nächstenliebe und Fürsorge zu zeigen. Peters zitiert dazu aus dem Matthäus-Evangelium: „Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“