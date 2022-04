"Endlich ist es so weit", brachte Bürgermeister Heinz Jansen seine Erleichterung zum Ausdruck. Das Projekt Kaufhaus war über Jahre hinweg kontrovers diskutiert worden. Der Ratsvorsitzende ließ die lange Phase Revue passieren, erinnerte an Unterschriftenaktionen, Bürgerbegehren und Rechtsstreitigkeiten, ,,die alle zu unseren Gunsten entschieden wurden". Die kritische Begleitung habe aber auch Vorteile gehabt: Zum Beispiel mit dem angrenzenden Naturdenkmal sei entsprechend behutsam umgegangen worden.

28 der am Bau beteiligten Firmen stammen aus dem Emsland, neun weitere aus den benachbarten Niederlanden. Hans-Gerd Böker dankte nicht nur Rat und Verwaltung der Stadt für die Unterstützung, sondern auch den vielen Handwerkern. ,,Wir können stolz sein auf die Arbeit", bilanzierte er zur Einweihung des 238. ,,Kaufland"-Hauses. Er hoffe auf einen ,,Treffpunkt für die Kunden, Magneten für die Stadt und erfolgreichen Standort für uns".

Den Kunden stehen in der 12 500 Quadratmeter großen Tiefgarage, für die mehr als 60 000 Kubikmeter Boden ausgehoben werden mussten, 420 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Weitere 180 Fahrzeuge können oberirdisch geparkt werden.

Der Gebäudekomplex entstand unter der Leitung der EPA Planungsgruppe Stuttgart und des niederländischen Generalunternehmers Ten Brinke GmbH & Co. KG Industriebauten KG. Auf einer Grundstücksfläche von 6 300 Quadratmetern befinden sich das SB-Warenhaus ,,Kaufland" mit einer Verkaufsfläche von 4 800 Quadratmetern sowie verschiedene Fachmärkte, darunter die Textilmärkte ,,Ernstings Family" und ,,Takko", das Fotogeschäft ,,Foto-Point", ein Backshop, ein Blumengeschäft und ein Friseurbetrieb mit insgesamt noch einmal mehr als 1 000 Quadratmetern. Zudem zieht die Barmer Ersatzkasse in den Neubau.

Ziel war es, mit dem Neubau als Ergänzung zu den bereits ansässigen Unternehmen in der Innenstadt Synergieeffekte zu erzielen. In Meppen soll, das wurde auch gestern wieder betont, Kaufkraft gebunden, die Aufenthaltsdauer und damit die Lebensqualität gesteigert werden.

Jansen hob nicht nur die Bedeutung der Baumaßnahme für die heimischen Unternehmen hervor. Wichtig seien auch die 80 neuen Arbeitsplätze, die mit der Errichtung des Kaufhaus entstanden seien. Dem Geschäftsführer der Stuttgarter EPA Planungsgruppe, Architekt Volker M. Mayer, und seinem Team zollte er Anerkennung: Er kenne mehrere ,,Kaufland"-Häuser. ,,Das in Meppen ist das schönste."

Das Kaufhaus selbst werde in der Kreisstadt für noch mehr Wettbewerb sorgen; profitieren könne der Kunde. Zur so genannten ,,Mall" mit ihren dem ,,Kaufland" vorgelagerten Läden zählte der Bürgermeister auch die angrenzenden Geschäfte in der Innenstadt. Den vorhandenen Betrieben wünschte er ,,eine entsprechende Entwicklung".

Pastor Krüger und Kaplan Wilken erbaten für das Haus den kirchlichen Segen. Hausleiter Axel Winkler wertete das SB-Warenhaus, das in den Bereichen Lebensmittel, Obst/Gemüse, Fleisch/Wurst und Nonfood mehr als 15 000 Artikel bereit halte und in dem künftig auch junge Menschen ausgebildet werden sollen, als ,,weiteren Meilenstein für 'Kaufland' in Niedersachsen". Bislang ist das Unternehmen überwiegend im Süden und im Osten der Bundesrepublik finden. Der Standort Meppen ist der äußerste im Nordwesten der Nation.