Auch Brandenburgs Innenminister Rainer Speer (SPD) sieht in Verboten kein Allheilmittel. Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hatten dafür plädiert, die oft kriminellen Rocker bundesweit anzugehen. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Hamburg. In Hamburg selbst sind die Hells Angels seit 1983 verboten. Auslöser der neuen Diskussion war der tödliche Schuss eines Hells- Angels-Mitglieds auf einen Polizisten in Rheinland-Pfalz im März.