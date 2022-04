'"'Warum sollen nicht auch reisefreudige Gäste mit einem Fünf-Sterne-Luxuskreuzfahrtschiff von unserer Gemeinde aus auf große Fahrt gehen?'"' Hummeldorf könnte sich gut vorstellen, wenn es am 2. April heißt '"'Leinen los zur Goldenen Stadt Prag'"', einen großen Hafentag, vielleicht unter dem Motto '"'Schiff-Ahoi-Fest'"' zu organisieren. Dann hätten die Besucher und viele Gäste die Möglichkeit, den Venhauser Hafen näher kennenzulernen und auch einmal ein Flusskreuzfahrtschiff der Sonderklasse zu besichtigen.

Dieser Vorschlag stieß bei Kapitän Peter Grunewald auf offene Ohren. Der erfahrene Seemann ankerte jetzt für eine Nacht in der Schleuse Bergeshövede bei Riesenbeck. Die Gelegenheit nutzten Aloys Schoppe und Bernhard Hummeldorf, sich persönlich kennenzulernen und Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit auszuloten.

Aloys Schoppe hat sich auf alle Fälle vorgenommen, weitere Flusskreuzfahrten anzubieten, beispielsweise mit Zielen wie Stralsund, Hamburg/Kiel oder Halle/Saale.

Für die Reise nach Prag sind noch einige Plätze frei. Nach Auskunft von Kapitän Peter Grunewald legt die '"'Sans Souci'"' in Häfen in Hannover, Wolfsburg, Magdeburg, Wittenberg, Dresden, Decin/Tschechien und schließlich in Prag an.

Beim Landgang wird ausreichend Gelegenheit geboten, die jeweiligen Städte kennenzulernen.