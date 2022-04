'"'Aida wird jedes Jahr zum größeren Renner'"', sagt Louise Schriever vom Reisebüro Schriever aus Bad Rothenfelde. Noch seien es zwar relativ wenige Familien, die sich zu einem gemeinsamen Sommerurlaub auf See entschlossen haben, aber von Sommer zu Sommer werden es gerade bei den Aida-Reisen mehr.

'"'Da locken die attraktiven Angebote für Kinder, die je nach Fahrt für 150 Euro plus Flug dabei sein können'"', sagt Louise Schriever.

Das klassische Urlaubsziel für Flugreisen ist auch 2008 wieder Spanien: '"'Wie jedes Jahr'"', meint Svetlana Prokopenke vom Glandorfer Büro Doris Reisen. Alle Altersgruppen suchten sich in dem südeuropäischen Land das heraus, was ihnen Spaß macht. '"'Familien und Pärchen machen Strandurlaub, Jugendliche fahren in Gruppen nach Mallorca zum Ballermann, und Senioren unternehmen auch gern Wanderungen'"', erzählt Svetlana Prokopenko.

Hans-Joachim Regier von Sayonara Reisen aus Dissen hat dieses Jahr sogar eine Steigerung bei den Buchungen nach Spanien feststellen können. Aber auch Reisen nach Griechenland sind bei ihm dieses Jahr mehr geworden.

Im Reisebüro Schriever in Bad Rothenfelde gab es im Vergleich zu 2007 einen dicken Zuwachs an Buchungen in die Türkei. '"'Wir haben einen Zuwachs von 40 Prozent'"', berichtet Louise Schriever. Es wundert sie nicht: '"'Für Familien sind die tollen Strände und vielen Wasserparks genau richtig.'"'