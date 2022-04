Das Niedersächsische Schulgesetz sehe diese Möglichkeit ausdrücklich vor, stelle aber Bedingungen, sagte Winter. So dürfe der Fortbestand des bestehenden gegliederten Schulsystems und seiner Schulen nicht gefährdet und müsse eine Mindestschülerzahl von etwa 130 pro Jahrgang 14 Jahre lang erreicht werden.

Winter verwies darauf, dass es keine grundsätzlichen Einwände gegen eine IGS gebe und es nicht um eine ideologische Debatte über Schulformen gehen könne. Das habe man mit der Einrichtung einer solchen Schule 1993 in Lingen bewiesen. Zudem sei das Schulangebot in keinem Flächenlandkreis Niedersachsens ähnlich umfangreich und gebe es mehr Wahlmöglichkeiten als im Emsland.

Dennoch stelle sich die Situation in Aschendorf anders dar als vor 16 Jahren in Lingen, wo emsländische Schüler aus Fürstenau zurückgekehrt seien. Die Gesamtschülerzahlen seien im Emsland seit 1996 um ein Drittel gesunken und sänken weiter. Zusammengefasst ergäben vorhandene belastbare Daten, dass mindestens 60 Schüler aus umliegenden Gemeinden die neue IGS in Aschendorf besuchen müssten. „Diese Schüler fehlen dann den vorhandenen Schulen“, sagte Winter und nannte die Sekundarstufe I in Rhede konkret gefährdet. Zumindest geschwächt würden Schulen in Lathen, Dörpen und der Samtgemeinde Nordhümmling. „Es würde gravierende Verwerfungen geben.“

Die sich anschließende Debatte im nicht ausschließlich durch Kreistagsabgeordnete besetzten Ausschuss schwankte zwischen Zustimmung zur Landkreisposition (Hans Flüteotte, CDU) und dem Vorwurf, gezielt passende Zahlen für eine Ablehnung der IGS ausgewählt zu haben (Peter Raske, SPD). Raske und Gerd Henkel (UWG) warfen die Frage auf, ob denn die Hauptschule überhaupt eine Zukunft habe und wenn nein, ob man dann nicht anders über eine IGS zu entscheiden habe. Beide sprachen sich für eine IGS aus und lobten das Engagement vor Ort. Raske forderte eine Öffnung der Schule auch für Kinder aus Ostfriesland.

Heiner Reinert (CDU), der ausdrücklich als Kreistagsabgeordneter und nicht als Regierungsschuldirektor sprach, wollte die Debatte über die IGS zum Anlass nehmen, über die Zukunft der Schulen insgesamt nachzudenken. Die Aufrechterhaltung eines wohnortnahen Schulsystems werde mancherorts schwierig genug.