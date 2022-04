Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Kreisel wird markiert, Hecke gestutzt 09.05.2008, 22:00 Uhr

Mit „Kreide und Flatterband“ soll der im Wersener Ortskern geplante Kreisverkehr so markiert werden, dass seine Ausmaße für die Bürger anschaulich werden. Dies beantragte die SPD-Fraktion im Lotter Rat. Da es keine Gegenmeinung gibt, sagte Bürgermeister Rainer in der Sitzung am Donnerstag zu, dass im Herbst so verfahren werde.