Die Prüfer nahmen drei Proben aus dem Hönebach: am Ablauf der Kläranlage, 50 Meter oberhalb und 50 Meter unterhalb der Einleitungsstelle (wo das Foto entstanden war). So können die Fachleute feststellen, wie sich die Einleitungen der Campingplatz-Kläranlage auf die Wasserqualität des Hönebachs auswirken. Untersucht werden unter anderem der pH-Wert, der chemische und biologische Sauerstoffgehalt, der Aufschluss gibt über die Belastung des Wassers mit organischen Stoffen, und die Konzentration der Stickstoffverbindungen (Ammonium, Nitrit, Nitrat) im Wasser. Bei der vorangegangenen Untersuchung am 30. Juli waren alle Messergebnisse deutlich unter den Grenzwerten geblieben. "Das sind Werte wie in einem normalen Badegewässer", so Biochemiker Wolfgang Röder.

Einige Daten - wie der pH-Wert - können an Ort und Stelle ermittelt werden. Andere so genannte Parameter (Kennziffern) sind nur im Labor zu messen. Die Untersuchung des chemischen Saustoffbedarfs dauert zum Beispiel mindestens fünf Tage. Deshalb wird das Gesamtergebnis erst am Freitagnachmittag veröffentlicht. Die Probenentnahme ist eine exakt vorgeschriebene Prozedur, das Ziehungsgerät muss hygienisch einwandtfrei sein. Der Biochemiker schöpft fünf Mal im Abstand von zwei Minuten Bach-Wasser in einen Glaskolben, schüttelt das Gemisch ordentlich und füllt es zur Untersuchung auf die verschiedenen Merkmale in farblich markierte Fläschchen. Eine B-Probe wird sichergestellt und im Labor eingefroren. Falls jemand Zweifel an den Ergebnissen erhebt, ist eine Kontrolluntersuchung möglich. Jede Probe kostet den Landkreis 600 Mark.

Um die biologische Kläranlage tobt seit über einem Jahrzehnt ein Streit zwischen einem Nachbarn und dem Betreiber des Campingplatzes. Der Nachbar ist um die Sauberkeit seines Brunnenwassers besorgt und hat in öffentlichen Aktionen den Campingplatzbetreiber der "Grundwasservergiftung" bezichtigt. Mehrfach ist die Staatsanwaltschaft nach Anzeigen tätig geworden, mehrfach haben sich Gerichte mit der Auseinandersetzung befassen müssen. Zuletzt stand in der vergangenen Woche der Nachbar in Osnabrück vor Gericht, weil er einen Camper geohrfeigt haben soll. Der Angeklagte wurde freigesprochen.