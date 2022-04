Im Mai 1995 hatte die heute 55 Jahre alte Geschäftsfrau ihre Haftstrafe angetreten. Schon wenige Tage später wurde sie jedoch wieder in der Osnabrücker Innenstadt gesehen, sie stand auch wieder hinter der Ladentheke jenes Modegeschäfts „für Mollige“, das doch nominell auf den Namen ihres damals 18 Jahre alten Sohnes eingetragen war. Und wie der Richter in der gestrigen Verhandlung mitteilte: Allein innerhalb eines dreiviertel Jahres nach Haftantritt erhielt die Frau ingesamt 27 Kalendertage Ausgang oder mehrtägigen Hafturlaub – mehr Urlaub also, als jedem Angestellten tarifmässig zugestanden wird.