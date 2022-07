Konkret geht es zwar nur um ein erstes Forschungsprojekt der Schufa, zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Das Projekt wurde als Reaktion auf die massive Kritik eingestellt. Die Pläne werfen darüber hinaus aber auch grundsätzliche Fragen auf.

Was haben meine Facebook-Einträge mit einem Bankkredit zu tun?

Bislang hat die Schufa vor allem Daten erfasst, die eine Zahlungsunfähigkeit von Bankkunden belegen. In den USA gibt es aber den Trend, auch «positive Daten» für das «Scoring» heranzuziehen, also für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter enthalten eine Vielzahl von Hinweisen auf die persönlichen Lebensumstände einer Person - und damit zur Frage, ob jemand einen Kredit auch voraussichtlich zurückzahlen kann. Je nach Einstufung werden dann für einen Kredit in gleicher Höhe ganz unterschiedliche Zinssätze festgelegt.

Auf welche Daten könnte die Schufa zugreifen?

Öffentlich einsehbare Facebook- oder Google+-Profile sind für alle frei zugänglich. Twitter-Äußerungen sind mit Ausnahme privater Direktmitteilungen von vornherein auf öffentliche Wirkung angelegt. Mit Hilfe von spezieller Analyse-Software können solche frei verfügbaren Daten massenhaft erfasst und ausgewertet werden - allerdings hat etwa Facebook den Einsatz solcher «Crawler» oder «Bots» in seinen Nutzungsbestimmungen untersagt. Auch private Profile können ausgewertet werden, sobald der Nutzer einer Anwendung den Zugriff auf die persönlichen Daten erlaubt.

Sind die Daten auch für andere Unternehmen interessant?