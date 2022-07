Zu der extrem statischen Bühnendarbietung - vier Männer nebeneinander vor Keyboards - gibt es noch computeranimierte 3D-Videos zu den Musikstücken. Kraftwerk wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider gegründet und gehört zu den Pionieren des Elektropop. Mit Songs wie «Autobahn», «Wir sind die Roboter», «Tour de France» und dem eigentlich etwas untypischen «Das Model» wurden sie weltweit bekannt. Für viele in den USA sind sie seit «Autobahn», dem ersten deutschsprachigen Erfolg in den US-Popcharts, noch immer ein Symbol für die deutsche Musikszene.

«Es sind eigentlich keine Konzerte, jeder Abend ist ein Gesamtkunstwerk», sagte der Chefkurator für Medienkunst im MoMA, Klaus Biesenbach, der dpa. «Bei Kraftwerk ist es nicht nur die Musik, es sind auch die Videos, die Darbietungen, die Kostüme und die Bühnenarchitektur.» Wenige Bands seien so einflussreich gewesen. «Sie haben ja nicht nur die Popmusik revolutioniert, sie hatten auch enormen Einfluss auf die moderne Kunst. Viele heute bekannte Künstler wurden von Kraftwerk inspiriert.»

Das Museum of Modern Art ist vor allem für seine Bilder und Skulpturen bekannt, veranstaltet aber immer wieder auch außergewöhnliche Filmserien und Konzerte, die dem Anspruch an moderne Kunst genügen sollen. Die «Beatles der elektronischen Tanzmusik» («New York Times») waren bereits 2005 auf der Biennale von Venedig aufgetreten. Passenderweise haben die deutschen Technikmusiker einen Autobauer als Sponsor, der in den USA für sich wirbt mit dem Spruch «That's the Power of German Engineering».