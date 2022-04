Die Entscheidung des Landesvorstands gegen eine große Koalition sei einstimmig ausgefallen, berichtete die Landesvorsitzende. Nach den Sondierungen habe sich keine Möglichkeit ergeben, eine stabile Regierung zu bilden und den im Wahlkampf versprochenen Politikwechsel umzusetzen. Erst am frühen Freitagmorgen waren die Bemühungen der SPD um eine Ampelkoalition mit FDP und Grünen gescheitert. In den vergangenen beiden Wochen hatte Kraft mit der CDU sondiert. Rot-Rot-Grün war schon kurz nach der Wahl verworfen worden.

Damit bleibt Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) weiter geschäftsführend mit seinem schwarz-gelben Kabinett im Amt. Er hat aber keine Mehrheit im Parlament. Ein Acht-Augen-Gespräch unter ihrer und Rüttgers' Leitung habe am Freitag in den strittigen Fragen zwischen CDU und SPD «nicht zu einer Konkretisierung geführt», sagte Kraft. «Das Reden ist beendet. Jetzt geht es ans Handeln.»

Kraft will dem Parteirat empfehlen, aus der Opposition heraus die Politik in NRW zu gestalten: «Ich gehe davon aus, dass es in vielen Feldern Mehrheiten gibt», sagte sie nach rund dreistündigen Beratungen in Düsseldorf. Gleichzeitig habe es im Vorstand eine breite Übereinstimmung gegeben, «dass die SPD eine Minderheitsregierung derzeit nicht anstreben sollte».

Die große Koalition sei daran gescheitert, dass es keine gemeinsame Grundlage für wesentliche Ziele der SPD gegeben habe, erläuterte Kraft: längeres gemeinsames Lernen für alle Schüler, gebührenfreie Bildung und Ausstieg aus der «Dumpinglohn-Gesellschaft». Auch ein personeller Neuanfang war für die SPD Voraussetzung für eine große Koalition. Die CDU hatte aber Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten erhoben und wollte selbst bestimmen, ob Rüttgers im Amt bleibt. «Die CDU war nicht bereit, den Politikwechsel mit uns zu gestalten», sagte Kraft.

Sie forderte die anderen Parteien auf, ihre Positionen zu überdenken. Aus den Ampel-Sondierungen habe sie den Eindruck mitgenommen: «Bei der FDP ist Bewegung möglich, aber die FDP braucht noch Zeit.» Gemeinsamkeiten gebe es auch mit der CDU. Sie gehe davon aus, im Haushaltsausschuss des Landtags mit der CDU Landeshilfen für Opel zu beschließen, sagte Kraft.

Am Wochenende will sie in vier nicht-öffentlichen Regionalversammlungen in Oberhausen, Dortmund, Köln und Bielefeld mit der Parteibasis ins Gespräch kommen. Am Montagabend soll der Parteirat in Dortmund über die Empfehlung des SPD-Landesvorstands beschließen.

Bei der Landtagswahl am 9. Mai hatte es weder für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün zu einer Mehrheit gereicht. CDU und SPD haben jeweils 67 Sitze im Landtag. Die CDU wurde mit dem knappen Vorsprung von 6000 Stimmen stärkste Partei.