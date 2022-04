Nun also – am letzten Tag ihrer Tour – ist sie in Dorum-Neufeld im Landkreis Cuxhaven und zum ersten Mal scheint an diesem Samstag die pralle Sonne. Von Emden aus führte die Route an der ostfriesischen Küste entlang und dann bis hoch nach Cuxhaven. Zusammen mit Landesvorstandsmitglied Ina Korter und den örtlichen Bundes- und Landtagskandidaten ist Harms unterwegs, um für grüne Politik zu werben und in vielen Gesprächen mit den Küstenbewohnern auszuloten, wie hier die Stimmung ist. Und es ist vor allem ein Thema, das die Menschen besonders bewegt und ihnen Sorgen macht, resümiert Harms: der geplante Bau von Offshore-Windenergieanlagen im Meer.