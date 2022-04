Dieses Konzept bewährt sich offenkundig, In den 20 ausgeschriebenen Prüfungen wurden rund 500 Nennungen verzeichnet. Zunächst gehen am Samstag die Dressurreiter an den Start. Eine Eignungsprüfung für Nachwuchspferde beginnt gegen 9.45 Uhr. Ein Springreiterwettbewerb für Reiter der Jahrgänge 1986 und jünger schließt sich an. Für den Nachmittag stehen Springprüfungen der Klasse E und A auf dem Programm.