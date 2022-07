Der GP in Bahrain ist noch im Rennkalender. FOTO: Franck Robichon up-down up-down Vermischtes Kontroverse um Bahrain: Weltverband unter Druck 11.04.2012, 13:16 Uhr

In der Debatte um das Formel-1-Gastspiel in Bahrain gerät der Automobil-Weltverband FIA immer stärker in Zugzwang. Nach Chefvermarkter Bernie Ecclestone verwies auch die Teamvereinigung FOTA auf die Verantwortung der FIA für eine Entscheidung über eine mögliche Absage des WM-Laufs.