Begeistert ist Rhöner auch vom Austausch mit den Mit-Stipendiaten während der Seminare und über das Intranet der Stiftung. „Ich bin dadurch schon auf viele Ideen gekommen, was ich nach dem Studium machen könnte.“ Das interdisziplinäre Umfeld sei verlockend.

Anders als der Name es vermuten lässt, fördert die SDW nicht nur Wirtschaftler und Juristen. „Wir suchen Leute, die Potenzial haben, egal wo sie später tätig werden“, sagt Pressesprecher Christan Lange. Die Stiftung fördere Studenten, die „Dinge anpacken, etwas in Bewegung bringen, sich ausprobieren“. Es sei egal, ob der Bewerber an der FH oder an der Uni studiert. Neu im Programm hat die SDW ein spezielles Förderprogramm für künftige Lehrer.

Natürlich müssten die Bewerber gute Noten haben. Besonderer Wert wird aber auf das persönliche Engagement gelegt. Nelli Röhner hat sich in der Schulzeit für die Amerikanische Gemeinde in Berlin eingesetzt, und sie war Chefredakteurin der Abi-Zeitung ihrer Schule.

Rund 300 neue Stipendiaten nimmt die SDW jährlich auf, 1500 Leute werden derzeit gefördert. Der Stipendiat sollte nicht nur das Geld wollen, sondern bereit sein, am Förderprogramm teilzunehmen und sich in der Stiftung zu engagieren, sagt Lange und hebt das wechselseitige Nehmen und Geben hervor, zu dem der Semesterbericht der Stipendiaten gehört.

Vor Ort finden die Stipendiaten Unterstützung durch Stipendiatengruppen, wie es auch in Osnabrück eine gibt. Zudem gibt es an den Hochschulen Vertrauensdozenten, die die Stipendiaten unterstützen.