Gemeint ist so oder so ein höchst ungewöhnliches Projekt - jedenfalls in der in Lintorf verwirklichen Größenordnung und Ausrichtung. Auf einer Fläche von rund 14000 Quadratmetern wurden von den Lintorfern für die Lintorfer Beeindruckendes geschafften. Der größte Teil der Arbeit erfolgte an drei Bürgerbauwochenenden.

Ausgangspunkt für das Engagement unter dem Motto '"'Ein Dorf packt an'"' war die Entwicklung Lintorfs. Zwischen 1992 und 2005 stieg die Einwohnerzahl um rund 40 Prozent auf heute fast 2000 Einwohner. Davon sind etwa 30 Prozent Aussiedler und 14 Prozent Bürger mit ausländischem Pass. Die Frage stand im Raum, wie die Integration gefördert werden könnte. Im April 2004, so Ortsbürgermeister Thorsten Schlacke, erfolgte die erste Bürgerversammlung, bei der bereits alle Zielgruppen vertreten waren. Der Förderverein Lintorf wurde gegründet. Durch das Schwagstorfer Schulhofprojekt waren die Lintorfer auf die Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung aufmerksam geworden. Es wurde eine Wunschliste, ein Modell der geplanten Fläche erstellt, und es galt Fördermöglichkeiten auszuloten. Schnell wurde deutlich, dass das Ganze nicht ausschließlich ehrenamtlich zu bewältigen wäre. Abhilfe brachte eine AM-Stelle, die bei der Gemeinde Bad Essen angesiedelt ist. Ausgefüllt wurde sie von Jürgen Meyer, der gleichzeitig als Geschäftsführer des Fördervereins Lintorf fungiert.

Schlacke erinnerte an die vielen Arbeitsstunden, die von hunderten von Freiwilligen geleistet wurden. '"'Das war schon klasse.'"' Gelegentlich, so der Ortsbürgermeister, mussten Helfer mehrfach aufgefordert werden, Arbeitsgerät aus der Hand zu legen, um etwas zu essen. Und alle machten mit: Jung und Alt, Anlieger und Neubürger. Die generationsübergreifende Integration klappte. Ergebnis ist ein Umwelt-, Bildungs- und Freizeitangebot für jedermann. Besonderer Dank galt den vielen großen und kleinen Spendern, die das Projekt ermöglichten - an erster Stelle der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der Niedersächsischen Umweltstiftung und der Sparkassenstiftung. Dr. Fritz Brickwedde, Vorsitzender der Bundesstiftung Umwelt, erinnerte an die Forderung von Bundespräsident Herzog, dass durch Deutschland ein Ruck gehen müsse. '"'Der Ruf ist in Lintorf angekommen. Großes wurde erreicht.'"'

Abends stieg dann die Eröffnungsparty im Festzelt mit Gemeinschaftserlebnis kleines Finale der Fußballweltmeisterschaft. Nach dem deutschen Sieg bildete sich die Lintorfer Fanmeile - etwas kleiner als in Berlin, aber nicht mit weniger Begeisterungsfähigkeit. Und am Sonntag folgte ein vielfältiges Feierprogramm, das mit einem sehr gut besuchten Freiluftgottesdienst unter dem Motto '"'Gemeinsam sind wir stark'"' begann.