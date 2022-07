Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Kommentar: Repräsentanten nicht verprellen Von Winfried Beckmann | 24.02.2012, 19:06 Uhr

Es geht nicht um Lokalpatriotismus, sondern um die Sache – freilich am Beispiel der Artland Dragons, die mit der Liga im Clinch liegen. Dabei sollte jeder Dachverband, in diesem Fall die BBL, froh sein, wenn sich Vereinsteams international gut schlagen, denn das dient dem Renommee. Erst recht bei eigenem hohen Anspruch der BBL, die in Europa Nummer eins werden will.