Die Abzocker sind nämlich kreativer als die Politiker. Was passiert, wenn ein dubioses Angebot auffliegt, das keinen Warnbutton verwendet? Im Idealfall nehmen die Behörden die Seite zügig vom Netz – und dann taucht sie unter anderem Namen bald wieder auf. So ähnlich lief es bisher, so wird es wohl auch weiterhin laufen.

An die Betreiber, die gutes Geld in der rechtlichen Grauzone verdienen, ist kaum heranzukommen. Die Internetseiten und das zweifelhafte Gewerbe dahinter sind irgendwo im Ausland registriert. Und da besteht im Zweifelsfall eher keine Warnknopf-Pflicht. Das verdeutlicht: Der Vorstoß setzt an der falschen Stelle an.

Wie wäre es, wenn sich die Volksvertreter endlich um die Schattenmänner dieser Branche kümmern? Das wären Rechtsanwälte und Inkasso-Büros in Deutschland, die mit fragwürdigen Mahnschreiben um sich werfen. Hier müssten die Daumenschrauben angezogen werden. Denn ohne Geldeintreiber lohnt sich die Wegelagerei im Web nicht mehr.