Kommentar: Ein Motor Von Carola Alge | 28.09.2011, 22:00 Uhr

Die Marke Haselünne weiterentwickeln – mit diesem Ziel war Josef Bookjans als Vorsitzender des örtlichen Stadtmarketingvereins angetreten. Es ist ihm während seiner Amtszeit in weiten Teilen gelungen. Mit der Teilnahme an der Aktion „Ab in die Mitte“ vor vier Jahren zum Beispiel hat sich dieHasestadt toll einem breiten Publikum präsentiert. Das Projekt „Kunstvolles Haselünne“ fand weit über die Stadtgrenze hinaus Beachtung. Bookjans war hier einer der Motoren.