In gewisser Weise sind Gartentouren wie in Nortrup auch ein Gegenentwurf zur immer schriller werdenden Arbeits- und Freizeitwelt. Gartenarbeit verlangt Geduld und Zeit, den schnellen Erfolg, die sofortige Gewinnausschüttung an Aktionäre gibt es nicht. Gartenarbeit geschieht offline, mit stundenlangem Googlen ist noch kein Beet fertig geworden. Gartenarbeit wiedersetzt sich dem Diktat von Effektivität und Rationalität, die Betriebswirtschaftslehre kann hier keine Wurzeln schlagen.