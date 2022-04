Bereits im vergangenen Jahr schnappte es einfach bekannten Rockröhren Platz eins der deutschen Singlecharts weg, fühlt sich da offenbar pudelwohl und geht nun auch in der Schweiz und Österreich auf Beutefang. Woher kommt Schnappi eigentlich? Die Antwort wissen eingefleischte Fans sofort. Richtig, aus Ägypten, aus einem engen Ei. '"'Da schnappte ich mich frei'"', singt es in einer Strophe. Wer im Fernsehen verfolgt, wie statt tanzenden Retortenbands ein komikartiges Krokodil mit großen Glubschaugen nach einer Fliege jagt, wird sich fragen, ob er versehentlich auf dem Kinderkanal gelandet ist. Das Musikvideo erinnert an die legendären Schlümpfe, das Lied an den Ententanz. Geboren wurde Schnappi aber eigentlich im Internet. Dort verbreitete sich die Datei lawinenartig und ist selbstverständlich längst als Video-Clip und Klingelton verfügbar. Als das Krokodil sogar auf den Plattentellern der Discotheken landete, wurde auch die Industrie hellhörig und produzierte eine Single. Eine späte Maßnahme, denn die Melodie wurde bereits vor vier Jahren geschrieben und eingesungen von der damals fünf Jahre alten Nichte der Komponistin, die nun stolz wie Oskar von einer TV-Talkshow zur nächsten tingelt.