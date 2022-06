Das sind äußere Veränderungen. Muss sich das Kolping-Bildungshaus auch inhaltlich verändern, um neuen Anforderungen gerecht zu werden?

Zunächst einmal verstehen wir uns in erster Linie als Beleghaus, bieten also vor allem einen Rahmen, den die Gruppen, die zu uns kommen, selbst mit Inhalten füllen. Dabei lassen wir sie aber natürlich nicht allein. Wir helfen mit, an den Programmen zu stricken. So wollen wir künftig im touristischen Bereich verstärkt als Vermittler tätig sein, indem wir unseren Gästen bei der Freizeitgestaltung behilflich sind. Was spricht dagegen, nach anstrengendem Seminarprogramm das Feuerwehrmuseum im Ort oder „Emsflower“ in Emsbüren zu besichtigen? Wir haben außerdem inzwischen einen Pool an Referenten aufgebaut. Wenn Senioren zu uns kommen und zum Beispiel einen Vortrag über das Betreuungsrecht hören wollen, ist das überhaupt kein Problem. Insgesamt geht es für uns einfach darum, die Serviceleistung weiter zu verbessern.

Sie sind seit September 2006 Hausleiter und seit April 2007 Diözesansekretär, in beiden Ämtern Nachfolger von August Roosmann. Beide Aufgaben ausfüllen – ist das nicht zu viel des Guten?

Beides lässt sich gut miteinander verbinden, wobei die Arbeit ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht funktionieren würde.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Benno Barkmann ist so eines, Mitglied der Salzbergener Kolpingsfamilie, die zu den größten in der Region zählt. Seit Bestehen unseres Hauses betreut Benno Bark-mann mit viel Herzblut unsere Kapelle und ist im KBS-Vorstand tätig. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler wäre das Kolping-Bildungshaus nicht zu führen.