Anlässlich der Geburtstagsfeier im Rahmen der Generalversammlung im Gasthof Beckmann in Beesten konnte Köster viele Mitglieder mit ihren Partnern sowie Gäste willkommen heißen. Ein besonderer Gruß galt dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke, der den Festvortrag hielt. (siehe gesonderten Bericht).

Einige Landwirte aus den Samtgemeinden Spelle und Freren seien damals der Auffassung gewesen, dass man zu wenig an der Wertschöpfung beteiligt sei. Heute zähle der "Grüne Börse Beesten" 78 Mitglieder. Viele von ihnen suchten ihre Perspektiven nach wie vor in der Landwirtschaft. Hoffnungsvoll stimme es die Gründer, dass der Berufsnachwuchs sich in der "Jungen Börse" engagiere und der Fortbestand der Erzeugergemeinschaft damit auch in der nächsten Generation sichergestellt sei.

Einen Hauptgrund für die positive Entwicklung sieht Walter Köster in der Eigenständigkeit und in dem Aspekt, dass man sich ausschließlich um Schweine und die erforderlichen Betriebsmittel kümmert. Alle Geschäfte würden in eigener Regie getätigt, zum größten Teil ehrenamtlich. Den Verwaltungsaufwand bezifferte Köster mit unter einem Euro pro Schwein.

Vermarktet werden im Jahr zirka 110000 Mastschweine und rund 25000 Ferkel, insgesamt in den 20 Jahren bis wenige Tage vor der Geburtstagsfeier 1666666 Tiere. Die "Schnapszahl" lieferte Familie Hesping aus Lünne, die dafür mit einem gut gefüllten Präsentkorb bedacht wurde.

In seinem Jahresbericht bezifferte Walter Köster den Jahresumsatz mit 13,05 Millionen Euro. "Würden wir heute Preise pro Schwein erzielen wie 1984, dann läge der Umsatz bei rund 18 Millionen Euro", wies der Vorsitzende auf die negative Entwicklung der Schweinepreise hin. 1984 gab es für ein Schwein mit 81,8 Kilogramm Schlachtgewicht noch umgerechnet 168 Euro; heute bringe ein Schwein bei 97,5 Kilogramm Schlachtgewicht dem Erzeuger nur noch 120 Euro.

Glückwünsche für die positive Entwicklung überbrachte Kreisvorsitzender Hans Hoffrogge für das Emsländische Landvolk. Die Landwirtschaft habe nur eine Perspektive, wenn sie gemeinsam handele.

Turnusmäßig stand die Neuwahl einiger Vorstands- und Aufsichtsratsämter an. Walter Köster und Josef Loose wurden einstimmig im Vorstand und Johannes Holterhuis für den Aufsichtsratsvorsitz bestätigt. Bei der Gelegenheit kündigte Walter Köster, der als "Vater der Grünen Börse Beesten" bezeichnet wird, seine letzte Amtsperiode an. In drei Jahren wolle der nach 20 Jahren den Vorsitz in jüngere Hände abgeben. Ihm und Geschäftsführerin Ulrike Wessling galt der Dank für das langjährige Engagement zum Wohle der Mitgliedsbetriebe.