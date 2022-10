K. P. Meyer schrieb zum Beispiel: „Dann brauchen wir keine Politiker mehr vor Ort, wenn wegen jeder Missstimmung die Bürger befragt werden sollen.“ Ganz anders sieht das T. Wallenhorst aus Jeggen: „Ich habe bisher wenige Leute getroffen, die für die geplante Ansiedlung sind. In diesem Fall erscheint es mir offensichtlich, dass übergeordnete Ziele verfolgt werden und nicht die Interessen der Anwohner. Warum also nicht den Weg der Bürgerbefragung gehen?“

Simon Lauffer aus Bissendorf erklärt: „Ich bin für die Ansiedlung, und zwar nahezu bedingungslos. Wie soll unsere Region wachsen, wenn wir Unternehmen nicht den Platz zur Entfaltung geben? In Osnabrück verscheucht man die Unternehmen schon genug.“

Ralf Kanke aus Melle sprach sich für eine Ansiedlung der Spedition Koch und der Firma Solarlux aus: „Wenn die Flächen zur Verfügung stehen, sollte sie auch genehmigt werden. Man muss ja auch an die Arbeitnehmer denken, die ihr tägliches Brot in den Unternehmen verdienen müssen.“ Uwe Schwindt aus Bissendorf schrieb: „Ich halte den Vorschlag der SPD-Fraktion, eine Bürgerbefragung durchzuführen, für eine gute Lösung. Denn so haben die Bürger von Bissendorf die Möglichkeit, sich umfassend mit der Thematik zu beschäftigen, da sie wie bei Wahlentscheidungen sich sowohl mit den Argumenten der Befürworter als auch mit den Argumenten der Gegner der Ansiedlung einer Spedition in Natbergen intensiv auseinandersetzen können, indem sie diese auch konkret befragen können.“ Peter Bormall aus Bissendorf sagt dazu: „Ohne Frage bin ich für die Neuansiedlung der beiden Firmen in Natbergen. Jede Sache hat immer zwei Seiten. In diesem Fall überwiegen jedoch ganz klar die positiven Aspekte wie z.B. Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen.“ Olaf Klaus ist der Meinung, dass „die Politik nun endlich mit einem klaren Ja oder Nein zu Koch Fakten schaffen“ soll.

Elisabeth Stammer aus Bissendorf vermutet: „Dies ist ja ein lustiges Forum. Kaum zwei Tage alt und schon voller positiver Meinungen für das geplante Industriegebiet, während in den zwei Jahren, die diese Angelegenheit schon in Anspruch nimmt, fast nur negative Leserbriefe in der Neuen OZ erschienen sind. Ein Schalk, der dabei an Manipulationen denkt.“ Peter Bormall antwortete direkt darauf: „Schon mal etwas von schweigender Mehrheit gehört?“