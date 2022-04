So viele Ritterkreuze! Untrügliches Zeichen, dass wieder Nazi-Zeit anbricht im ZDF. Diesmal mit dem Fünfteiler "Die Wehrmacht". Der schließt nahtlos an frühere Produktionen aus der Zeitgeschichte-Redaktion des Senders an, die das Dritte Reich als Kuriositätenkabinett abbildeten.

Zu den Kapiteln Angriff, Wende, Kriegsverbrechen, militärischer Widerstand, Untergang gibt's einen Mix aus Zeitzeugen-Zitaten in Häppchenformat, ungelenken Spielszenen und aus allzu selten konkreten Ereignissen zugeordnetem Filmmaterial. So darf der Zuschauer bibbern mit den im russischen Winter vor Kälte und Entbehrung schlotternden Landsern. Vergeblich wartet er aber auf Erkenntnisse, die über die groben, längst bekannten Linien der Feldzüge in Ost und West hinausgehen. Wer sich zum Beispiel durch die ersten 45 Minuten beißt, weiß hernach, dass es in der Wehrmacht ziemlich viele Nazis gab. Was für eine Überraschung.

Distanz zum Quellenmaterial? Wie üblich ist sie bei den ZDF-Zeithistorikern um Guido Knopp kaum sichtbar. Als Sensation präsentieren sie vom britischen Geheimdienst abgehörte Gespräche zwischen gefangenen deutschen Generälen. Und nehmen all das Dokumentierte für bare Münze. Als ob ausgerechnet Top-Offiziere aus Hitlers Gestapo- und Blockwartstaat nie damit gerechnet hätten, abgehört zu werden.

Aufschluss über die großen Fragen zur Wehrmacht lässt sich so nicht geben. Wie erzeugte diese Armee diesen berserkerhaften Kampfeswillen gegen zahlenmäßig meist weit überlegene Gegner? Warum kuschte die von Hitler gekaufte Wehrmacht-Spitze auch dann noch, als sich der Diktator komplett als militärischer Scharlatan entpuppt hatte? Angesichts des hochtrabenden Untertitels zu dieser Serie "Eine Bilanz" hätte es da schon etwas mehr sein dürfen .

Gut bedient mit diesem Fünfteiler ist also, wer es so genau nicht wissen will, sich aber gern ein bisschen gruselt ob der Monströsität von Nazi-Diktatur und Zweitem Weltkrieg. Sie wird mit dramatischem Erzählton, dramatischer Musik, Mündungsblitzen und Leichen in Szene gesetzt - und natürlich mit reichlich Ritterkreuzen.